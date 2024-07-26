吳家昇 7/30攝

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

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黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

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