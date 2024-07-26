巴黎奧運

記者在現場 獨家視角一次看
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2024巴黎奧運圓滿落幕，中央社在現場記錄台灣好手拚戰的精彩一瞬，逐格慢放選手流下汗水與淚水的重要時刻。這場全球最大規模的運動盛會讓時尚之都展現別樣風華，我們一起透過特派攝影記者的鏡頭，再次重溫巴黎奧運的動人時刻。

精彩瞬間

艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 王騰毅 7/29攝
鄰近戰神廣場的艾菲爾鐵塔體育場是沙灘排球比賽場地，艾菲爾鐵塔入鏡成為背景，被譽為本屆最美賽場之一。
躺著回擊 吳家昇 8/5攝
羽球黃金男雙「麟洋配」挺進金牌戰，王齊麟（左）躺著救球。
咬牙奮戰 吳家昇 7/28攝
楊勇緯與義大利選手卡利諾（Andrea Carlino）在柔道場鏖戰至「黃金得分制」，一度激戰到牙齦出血，搶勝晉級。
一氣呵成 吳家昇 8/8攝
舉重女子59公斤級賽事，台灣好手郭婞淳首次抓舉挑戰103公斤，順利完成動作。
勇奪金牌 王騰毅 8/11攝
「台灣女拳王」林郁婷（紅衣）在女子拳擊57公斤級決賽勇奪金牌，當裁判高舉她的手宣示勝利，林郁婷難掩情緒，激動吶喊。
甜甜圈 吳家昇 8/6攝
中國跳水好手全紅嬋從10公尺跳台一躍而下，攝影記者使用慢速快門捕捉快速下墜的瞬間。
撐破紀錄 王騰毅 8/6攝
田徑場上的新星「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis，或名Mondo Duplantis）在男子撐竿跳決賽以6公尺25雙破奧運、世界紀錄的驚人成績奪金。
林郁婷、楊俊瀚掌旗 王騰毅 8/12攝
巴黎奧運閉幕式，台灣拳擊女將林郁婷與田徑好手楊俊瀚掌旗入場，兩人輪流持中華奧會會旗開心遊行。
巴黎奧運閉幕 王騰毅 8/12攝
巴黎奧運閉幕式典禮尾聲由法國歌手Yseult獻唱經典歌曲My Way，最終並以璀璨煙火為儀式畫下完美句點。
阿湯哥現身 吳家昇 8/12攝
美國好萊塢巨星湯姆克魯斯驚喜亮相，收下奧運會旗後，將旗幟插在摩托車後頭，帥氣在眾人目光中騎車離開，準備將會旗傳向下屆主辦城市洛杉磯。
艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 王騰毅 7/29攝
鄰近戰神廣場的艾菲爾鐵塔體育場是沙灘排球比賽場地，艾菲爾鐵塔入鏡成為背景，被譽為本屆最美賽場之一。
躺著回擊 吳家昇 8/5攝
羽球黃金男雙「麟洋配」挺進金牌戰，王齊麟（左）躺著救球。
咬牙奮戰 吳家昇 7/28攝
楊勇緯與義大利選手卡利諾（Andrea Carlino）在柔道場鏖戰至「黃金得分制」，一度激戰到牙齦出血，搶勝晉級。
一氣呵成 吳家昇 8/8攝
舉重女子59公斤級賽事，台灣好手郭婞淳首次抓舉挑戰103公斤，順利完成動作。
勇奪金牌 王騰毅 8/11攝
「台灣女拳王」林郁婷（紅衣）在女子拳擊57公斤級決賽勇奪金牌，當裁判高舉她的手宣示勝利，林郁婷難掩情緒，激動吶喊。
甜甜圈 吳家昇 8/6攝
中國跳水好手全紅嬋從10公尺跳台一躍而下，攝影記者使用慢速快門捕捉快速下墜的瞬間。
撐破紀錄 王騰毅8/6攝
田徑場上的新星「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）在男子撐竿跳決賽以6公尺25雙破奧運、世界紀錄的驚人成績奪金。
林郁婷、楊俊瀚掌旗 王騰毅 8/12攝
巴黎奧運閉幕式，台灣拳擊女將林郁婷與田徑好手楊俊瀚掌旗入場，兩人輪流持中華奧會會旗開心遊行。
巴黎奧運閉幕 王騰毅 8/12攝
巴黎奧運閉幕式典禮尾聲由法國歌手Yseult獻唱經典歌曲My Way，最終並以璀璨煙火為儀式畫下完美句點。
阿湯哥現身 吳家昇 8/12攝
好萊塢巨星湯姆克魯斯驚喜亮相，收下奧運會旗，將旗幟插在摩托車後頭，準備將會旗傳向下屆主辦城市洛杉磯。
飛身救球 李洋（前）、王齊麟（後）小組賽面對丹麥勁敵一度苦戰，兩人使出渾身解數，李洋被拍下飛身救球的一幕。
飛身救球
吳家昇 7/29攝

李洋（前）、王齊麟（後）小組賽面對丹麥勁敵一度苦戰，兩人使出渾身解數，李洋被拍下飛身救球的一幕。

全力以赴
全力以赴 林郁婷（紅衣）多次出拳有效命中波蘭選手，以壓倒性的勝利奪金，為台灣奧運拳擊賽史上首面金牌。
全力以赴 林郁婷（紅衣）多次出拳有效命中波蘭選手，以壓倒性的勝利奪金，為台灣奧運拳擊賽史上首面金牌。
全力以赴 林郁婷（紅衣）多次出拳有效命中波蘭選手，以壓倒性的勝利奪金，為台灣奧運拳擊賽史上首面金牌。
吳家昇、王騰毅 8/11攝

林郁婷（紅衣）多次出拳有效命中波蘭選手，以壓倒性的勝利奪金，為台灣奧運拳擊賽史上首面金牌。

拿下首勝
吳家昇 8/5攝

台灣一哥周天成羽球男單首戰直落二擊敗墨西哥選手，臉上的汗珠清晰可見。

拿下首勝 台灣一哥周天成羽球男單首戰直落二擊敗墨西哥選手，臉上的汗珠清晰可見。
重拳出擊 陳念琴在女子拳擊66公斤級16強戰發動猛攻，成功擊退巴西女將桑托斯（Barbara Maria dos Santos）。
重拳出擊
王騰毅 8/1攝

陳念琴在女子拳擊66公斤級16強戰發動猛攻，成功擊退巴西女將桑托斯（Barbara Maria dos Santos）。

振臂高呼
王騰毅 7/30攝

19歲的高承睿首度挑戰奧運殿堂，桌球男單32強賽在一次得分後，他振臂吶喊。

振臂高呼 19歲的高承睿首度挑戰奧運殿堂，桌球男單32強賽在一次得分後，他振臂吶喊。
積極搶攻 鈍劍男子32強賽陳弈通（左）面對法國名將李佛特（Enzo Lefort）積極搶攻。
積極搶攻
王騰毅 7/29攝

鈍劍男子32強賽陳弈通（左）面對法國名將李佛特（Enzo Lefort）積極搶攻。

「雖然結局不是我所期望，但我做了所有能做的一切準備，能全力在場上戰鬥，是我最幸福的事。」

—楊勇緯

吳家昇 7/27攝
「雖然結局不是我所期望，但我做了所有能做的一切準備，能全力在場上戰鬥，是我最幸福的事。」—楊勇緯
我做到了 「亞洲貓王」唐嘉鴻在競技體操單槓資格賽出賽，順利完成難度分6.3分的套路，以總分14.933分高分晉級，賽後他興奮振臂吶喊。
我做到了
王騰毅 7/28攝

「亞洲貓王」唐嘉鴻在競技體操單槓資格賽出賽，順利完成難度分6.3分的套路，以總分14.933分高分晉級，賽後他興奮振臂吶喊。

以攻為守
以攻為守 吳詩儀在女子拳擊60公斤級8強賽對上厄瓜多好手帕拉修斯（Maria Jose Palacios），靠著頻繁進攻化解對方攻勢，最終逆轉勝晉級4強拿到銅牌。
以攻為守 吳詩儀在女子拳擊60公斤級8強賽對上厄瓜多好手帕拉修斯（Maria Jose Palacios），靠著頻繁進攻化解對方攻勢，最終逆轉勝晉級4強拿到銅牌。
王騰毅 8/1攝

吳詩儀在女子拳擊60公斤級8強賽對上厄瓜多好手帕拉修斯（Maria Jose Palacios），靠著頻繁進攻化解對方攻勢，最終逆轉勝晉級4強拿到銅牌。

逐格慢放

關鍵誤判錯愕落敗

吳家昇 7/30攝

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。

關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。 關鍵誤判錯愕落敗 黃筱雯在16強賽被對手踩到腳跌倒，卻被誤判為有效攻擊、開始讀秒，她露出非常錯愕的表情，雖然當下向裁判反映但沒有用，終場以1比4吞敗止步。
1 / 10
堅持到底
王騰毅 7/31攝

甘家葳（左）在拳擊71公斤級16強賽迎戰美國選手瓊斯（Omari Jones）（右），最終以0比5落敗。

堅持到底 甘家葳（左）在拳擊71公斤級16強賽迎戰美國選手瓊斯（Omari Jones）（右），最終以0比5落敗。
蓄勢待發 鄭怡靜目不轉睛盯著球，準備展開下一輪進攻。
蓄勢待發
吳家昇 8/1攝

鄭怡靜目不轉睛盯著球，準備展開下一輪進攻。

拳拳到肉
拳拳到肉 賴主恩（藍衣）在16強賽拚戰哈薩克選手，雙方打得有來有往，拳拳到肉。
拳拳到肉 賴主恩（藍衣）在16強賽拚戰哈薩克選手，雙方打得有來有往，拳拳到肉。
拳拳到肉 賴主恩（藍衣）在16強賽拚戰哈薩克選手，雙方打得有來有往，拳拳到肉。
吳家昇 7/30攝

賴主恩（藍衣）在16強賽拚戰哈薩克選手，雙方打得有來有往，拳拳到肉。

破浪而出
王騰毅 8/4攝

吳少璿（前右）在輕艇男子激流越野賽分組對抗賽位列第3，重整旗鼓後復活賽扳回一城，挺進預賽。

破浪而出 吳少璿（前右）在輕艇男子激流越野賽分組對抗賽位列第3，重整旗鼓後復活賽扳回一城，挺進預賽。
世界的貓王 唐嘉鴻出戰巴黎奧運男子單槓決賽，雖然一度從單槓上掉下，但他仍堅持完成比賽，最終以13.966分拿下銅牌。
世界的貓王
吳家昇 8/5攝

唐嘉鴻出戰巴黎奧運男子單槓決賽，雖然一度從單槓上掉下，但他仍堅持完成比賽，最終以13.966分拿下銅牌。

同場較勁
王騰毅 8/6攝

台灣好手楊俊瀚（左）在田徑男子200公尺預賽在第6組出賽，與美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）（右）、加拿大名將狄葛拉斯（Andre De Grasse）（中）同場較勁。

同場較勁 台灣好手楊俊瀚（左）在田徑男子200公尺預賽在第6組出賽，與美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）（右）、加拿大名將狄葛拉斯（Andre De Grasse）（中）同場較勁。
跪吻擂台 林郁婷無端捲入性別爭議風波，站上擂台成功以實力說話，決賽後她跪吻擂台一幕令人感動。
跪吻擂台
王騰毅 8/11攝

林郁婷無端捲入性別爭議風波，站上擂台成功以實力說話，決賽後她跪吻擂台一幕令人感動。

逐格慢放

力拚獎牌成色

王騰毅 8/8攝

帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。

帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。

帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。

帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。

帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。

帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。

帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。

帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。 帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。 帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。 帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。 帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。 帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。 帶傷出征的台灣舉重女神郭婞淳抓舉拿下105公斤，排名第四、挺舉第2把挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接將重量上調到137公斤，直拚金牌意味相當濃厚，可惜最後未能成功。
1 / 7
巨星慎之助 身高155公分又是代表隊年紀最小的「小巨人」岡慎之助，單槓表現幾乎零失誤再奪一金。盼望兒子能像職棒選手阿部慎之助亮眼而取同名，他的父親對媒體說，「我兒子也是我心中的巨星。」
巨星慎之助
吳家昇 8/5攝

身高155公分又是代表隊年紀最小的「小巨人」岡慎之助，單槓表現幾乎零失誤再奪一金。盼望兒子能像職棒選手阿部慎之助亮眼而取同名，他的父親對媒體說，「我兒子也是我心中的巨星。」

蟲蟲也入鏡
蟲蟲也入鏡 南韓射箭新秀林世見初戰奧運一人拿3金，更射破世界紀錄，箭在弦上有隻小蟲意外入鏡。
蟲蟲也入鏡 南韓射箭新秀林世見初戰奧運一人拿3金，更射破世界紀錄，箭在弦上有隻小蟲意外入鏡。
蟲蟲也入鏡 南韓射箭新秀林世見初戰奧運一人拿3金，更射破世界紀錄，箭在弦上有隻小蟲意外入鏡。
吳家昇 8/3攝

南韓射箭新秀林世見初戰奧運一人拿3金，更射破世界紀錄，箭在弦上有隻小蟲意外入鏡。

大秀舞技
吳家昇 8/11攝

孫振以Quake為名參賽，在霹靂舞小組循環賽全力以赴秀舞技，流暢完成動作。

大秀舞技 孫振以Quake為名參賽，在霹靂舞小組循環賽全力以赴秀舞技，流暢完成動作。
如釋重負
如釋重負 「麟洋配」金牌戰對決中國組合，搶下金牌點後兩人氣力放盡，跪倒在地。
如釋重負 「麟洋配」金牌戰對決中國組合，搶下金牌點後兩人氣力放盡，跪倒在地。
王騰毅 8/1攝

「麟洋配」金牌戰對決中國組合，搶下金牌點後兩人氣力放盡，跪倒在地。

叫我第一名
吳家昇 8/10攝

德國選手瓦爾福洛梅耶夫（Darja Varfolomeev）在韻律體操個人全能環、球及棒皆拿下最高分，彩帶也名列第2，最終以總分142.850分得到金牌。

叫我第一名 德國選手瓦爾福洛梅耶夫（Darja Varfolomeev）在韻律體操個人全能環、球及棒皆拿下最高分，彩帶也名列第2，最終以總分142.850分得到金牌。
挑戰自我 負傷參賽的郭婞淳力拚獎牌成色，挺舉最後一把加碼挑戰137公斤，可惜未能成功。
挑戰自我
吳家昇 8/8攝

負傷參賽的郭婞淳力拚獎牌成色，挺舉最後一把加碼挑戰137公斤，可惜未能成功。

力拚金滿貫
吳家昇 8/2攝

坐擁24座大滿貫賽男單金盃的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）全身肌肉緊繃，準備打出奮力一擊。

力拚金滿貫 坐擁24座大滿貫賽男單金盃的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）全身肌肉緊繃，準備打出奮力一擊。
速度與激情
速度與激情 希臘網球好手西西帕斯網球男單8強賽對決喬科維奇，來回奔走擊球
速度與激情 希臘網球好手西西帕斯網球男單8強賽對決喬科維奇，來回奔走擊球
吳家昇 8/2攝

希臘網球好手西西帕斯網球男單8強賽對決喬科維奇，來回奔走擊球。

一躍而下
吳家昇 8/6攝

中國跳水好手全紅嬋從台上跳下的瞬間，記者利用高速攝影技巧拍到選手身上水花在空中劃出弧線。

中國跳水好手全紅嬋從台上跳下的瞬間，記者利用高速攝影技巧拍到選手身上水花在空中劃出弧線。。
力拚衛冕
力拚衛冕 上屆東京奧運金牌得主、前世界球王丹麥選手安賽龍（Viktor Axelsen）力挫新加坡選手晉級男單4強。
力拚衛冕 上屆東京奧運金牌得主、前世界球王丹麥選手安賽龍（Viktor Axelsen）力挫新加坡選手晉級男單4強。
吳家昇 8/2攝

上屆東京奧運金牌得主、前世界球王丹麥選手安賽龍（Viktor Axelsen）力挫新加坡選手晉級男單4強。

真情流露
吳家昇 8/11攝

林郁婷在頒獎台上激動落淚，銀牌得主瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）（左）與銅牌得主卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）（右）輕拍她後背安慰。

真情流露 林郁婷在頒獎台上激動落淚，銀牌得主瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）（左）與銅牌得主卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）（右）輕拍她後背安慰。
揚眉吐氣 捲入性別爭議的阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）（紅衣）金牌戰以5比0完勝，賽後她開心坐在團隊成員肩頭，持國旗開心繞場。
揚眉吐氣
吳家昇 8/10攝

捲入性別爭議的阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）（紅衣）金牌戰以5比0完勝，賽後她開心坐在團隊成員肩頭，持國旗開心繞場。

冠軍到手
冠軍到手 中國「雅思」組合拿下羽球混雙金牌，鄭思維興奮大喊，更拋出手中球拍給球迷當禮物。
冠軍到手 中國「雅思」組合拿下羽球混雙金牌，鄭思維興奮大喊，更拋出手中球拍給球迷當禮物。
冠軍到手 中國「雅思」組合拿下羽球混雙金牌，鄭思維興奮大喊，更拋出手中球拍給球迷當禮物。
吳家昇 8/2攝

中國「雅思」組合拿下羽球混雙金牌，鄭思維興奮大喊，更拋出手中球拍給球迷當禮物。

得分瞬間
王騰毅 8/7攝

塔特姆（Jayson Tatum）一記灌籃為美國隊再添分數。

得分瞬間 塔特姆（Jayson Tatum）一記灌籃為美國隊再添分數。
美國5連霸 美國夢幻男籃全NBA明星陣容拚連霸，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）（深藍球衣左起）與阿德巴約（Bam Adebayo）、愛德華茲（Anthony Edwards）與柯瑞（Stephen Curry）在場邊笑得輕鬆。
美夢5連霸
王騰毅 8/7攝

美國夢幻男籃全NBA明星陣容拚連霸，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）（深藍球衣左起）與阿德巴約（Bam Adebayo）、愛德華茲（Anthony Edwards）與柯瑞（Stephen Curry）在場邊笑得輕鬆。

從天而降
王騰毅 8/12攝

美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（右下）從高空一躍而下，帥氣飛落巴黎奧運閉幕式場中，吸引全場目光。

從天而降 美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（右下）從高空一躍而下，帥氣飛落巴黎奧運閉幕式場中，吸引全場目光。
揚眉吐氣 捲入性別爭議的阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）（紅衣）金牌戰以5比0完勝，賽後她開心坐在團隊成員肩頭，持國旗開心繞場。
放鬆時刻
吳家昇 8/12攝

各國代表團成員共襄盛舉參與奧運閉幕，許多人在舞台旁或躺或坐，欣賞一連串精彩演出。

笑淚交織一刻

王騰毅 8/6攝

台灣桌球男團8強賽輸給勁敵日本組合，連打6屆奧運的台灣隊老將莊智淵在確定落敗後仰天長嘆。

笑淚交織一刻

吳家昇 7/31攝

台灣羽球天后戴資穎（圖）帶傷出征奧運，羽球女單小組賽最終戰敗給老戰友依瑟儂，結束生涯奧運最終章，賽後忍不住落下眼淚。

笑淚交織一刻

吳家昇 7/30攝

上屆奧運銅牌拳擊女將黃筱雯巴黎奧運16強止步，賽後眼角泛淚。

笑淚交織一刻

吳家昇 8/2攝

台灣羽球好手周天成奧運男單8強賽吞敗，無緣改寫個人與隊史最佳參賽紀錄，賽後難掩失落。

笑淚交織一刻

吳家昇 8/5攝

「亞洲貓王」唐嘉鴻單槓決賽中意外掉槓，在對手紛紛失誤情況下，最終以總分13.966分並列銅牌，得知獲獎後他情緒激動哭了。

笑淚交織一刻

吳家昇 8/8攝

「舉重女神」郭婞淳帶傷在舉重59公斤級賽事奪下銅牌，淚灑頒獎台。

笑淚交織一刻

王騰毅 8/3攝

台灣拳擊女將陳念琴在確定晉級4強、保底銅牌後，興奮大吼。

笑淚交織一刻

吳家昇 8/4攝

「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）在巴黎奧運奪金，成為首個奧運男雙連霸組合，賽後兩人感動相擁。

笑淚交織一刻

王騰毅 8/8攝

跆拳道好手羅嘉翎帶傷上場，在16強賽吞敗，賽後她掩面拭淚。

笑淚交織一刻

吳家昇7/27攝

東京奧運銀牌「柔道男神」楊勇緯在敗部復活戰吞下敗仗，無緣獎牌，黯然離場。

笑淚交織一刻

吳家昇8/1攝

桌球好手林昀儒男單8強止步，臉上露出懊惱的表情。

笑淚交織一刻

吳家昇7/28攝

射箭好手雷千瑩（左2）、邱意晴（左）、李彩綺（右）在16強淘汰賽擊敗美國隊，開心談笑。

笑淚交織一刻

吳家昇7/29攝

「柔道女王」連珍羚16強止步，帶著冷靜中略顯失落的表情離開賽場。

笑淚交織一刻

王騰毅7/29攝

擊劍好手陳弈通在鈍劍32強不敵地主法國選手，結束生涯初次奧運之旅。

笑淚交織一刻

王騰毅7/31攝

拳擊女將吳詩儀出戰8強賽時沒有太多表情，不過在確定搶勝晉4強後展露笑顏、難掩興奮。

笑淚交織一刻

吳家昇7/31攝

桌球小將高承睿首度征戰奧運，不敵瑞典好手摩賈德，男單16強止步，賽後表情失落。

笑淚交織一刻

吳家昇8/1攝

桌球好手鄭怡靜女單8強賽敗給中國世界球后孫穎莎，無緣晉級。

笑淚交織一刻

吳家昇8/2攝

網球名將謝淑薇（右）和小將曹家宜聯手出擊，女雙賽事8強止步。

笑淚交織一刻

王騰毅8/7攝

「舉重精靈」方莞靈帶著雙手大拇指傷勢出賽，儘管抓舉、總和成績皆破全國紀錄，最終仍無緣奪牌。她完成第3把挺舉後親吻自己的手指。

笑淚交織一刻

王騰毅 8/11攝

「台灣女拳王」林郁婷成功為台灣再添一面金牌，也刷新台灣奧運拳擊賽史最佳成績，賽後頒獎典禮上她難忍情緒，眼淚潰堤。

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場邊
花絮

帕運標誌同亮相 吳家昇 7/25攝
凱旋門掛上紅、藍、綠3色彩帶組成的帕運標誌，以往帕運標誌會在奧運結束後展出，這是奧運史上帕運標誌首次與奧運五環同時亮相。
高度警戒 王騰毅 7/26攝
巴黎奧運在塞納河舉行史上首次戶外開幕式，軍警在河畔兩側高點戒備。
五環躍上艾菲爾鐵塔 吳家昇 7/26攝
艾菲爾鐵塔掛上奧運五環，巴黎耶拿橋的騎士雕像彷彿在望著五環標誌。
斷臂維納斯打籃球、拳擊 王騰毅 7/26攝
塞納河畔波旁宮設置6座以「斷臂維納斯」為題的彩色雕像，不但接上手臂還持球拍、戴拳套等，展現不同運動項目。
台灣亮相 王騰毅 7/27攝
台灣代表團39名選手與塔吉克、坦尚尼亞及查德代表團搭乘同一艘船亮相。
法國代表團壓軸進場 王騰毅 7/27攝
來自世界各地的運動員搭乘共85艘船遊河進場，主辦國法國代表團壓軸登場。
首創浪漫紫賽道 王騰毅 8/3攝
法蘭西體育場的田徑賽道有別於傳統的磚紅色鋪面，史無前例換上淺色薰衣草紫。
如在薰衣草田奔跑 王騰毅 8/3攝
紫色賽道凸顯運動員身姿，比賽時選手猶如在薰衣草田裡奔跑。
穹頂下對決 王騰毅 7/29攝
超過百年歷史的巴黎大皇宮2021年起閉館整修，巴黎奧運期間開放部分區域作為擊劍、跆拳道的比賽場地，選手在典雅的玻璃穹頂下一決勝負。
畫下風景 吳家昇 7/29攝
曾為里約奧運作畫的畫家彼得（Peter Spens）受邀為巴黎奧運賽事創作，描繪艾菲爾鐵塔前美景搭配熱血賽事的場景。
太極旗變太陽眼鏡 王騰毅 7/28攝
民眾圍上太極旗頭巾，還在墨鏡上加工為韓國選手應援。
法國三色爆炸頭超萌 王騰毅 7/28攝
小男孩頂著法國國旗三色「藍、白、紅」爆炸頭，模樣可愛。
觀賽穿搭成另類焦點 王騰毅 7/28攝
場邊觀眾穿著一樣的造型，全白的衣著裝飾法國國旗顏色，在場邊為選手吶喊。
場外觀眾也吸睛 王騰毅 7/28攝
來自各國的民眾發揮創意，以國旗顏色為主題盛裝打扮，為選手加油。
舉拍應援 王騰毅 8/6攝
場邊觀眾舉著桌球拍，戴著日本必勝的頭帶，為選手應援。
與五環合影 王騰毅 8/6攝
遊客手持德國國旗，攀上五環興奮合照。
郭婞淳走上伸展台 王騰毅 8/10攝
「舉重女神」郭婞淳受邀登上艾菲爾鐵塔前的「冠軍公園」，接受現場觀眾的熱情歡呼。
加油！ 吳家昇 7/27攝
場邊觀眾高舉日本柔道選手角田夏實的畫像幫忙加油。
維京人也瘋狂 吳家昇 7/27攝
民眾戴著Q版維京人頭盔觀賽，看到激動時忍不住站起身，興奮之情溢於言表。
羅浮宮與五環 王騰毅 8/6攝
羅浮宮外的金字塔前設有奧運五環標誌，入夜後與建築燈光交織形塑浪漫氣息，周邊遊人如織。
越夜越美麗 吳家昇 7/27攝
艾菲爾鐵塔上的五環標誌到了夜間亮起燈，配上光影形成另一種風景。
另類時尚 王騰毅 8/6攝
女子把奧運五環標誌戴在頭上，像隨時可以配戴的眼鏡飾品，又像頭飾。
優勝者慶典 王騰毅 8/9攝
世界各國觀眾齊聚艾菲爾鐵塔前的「冠軍公園」，準備迎接「優勝者慶典」。
空拋特技 王騰毅 8/9攝
啦啦隊空拋絕技驚艷全場，炒熱現場氣氛。
翩然起舞 王騰毅 8/9攝
舞者在冠軍公園的伸展台上翩然起舞，一旁觀眾紛紛拿起手機拍攝。
帕運標誌同亮相
高度警戒
五環躍上艾菲爾鐵塔
斷臂維納斯打籃球、拳擊
台灣亮相
法國代表團壓軸進場
首創浪漫紫賽道
如在薰衣草田奔跑
穹頂下對決
畫下風景
太極旗變太陽眼鏡
法國三色爆炸頭超萌
觀賽穿搭成另類焦點
場外觀眾也吸睛
舉拍應援
與五環合影
郭婞淳走上伸展台
加油！
維京人也瘋狂
羅浮宮與五環
越夜越美麗
另類時尚
優勝者慶典
空拋特技
翩然起舞

最後一舞

締造無數輝煌成就的這些台灣體壇老將，2024年在巴黎迎來奧運生涯最後一戰

戴資穎 戴資穎
  • 參賽紀錄｜
  • 2024 巴黎奧運 女子單打 小組賽
  • 2020 東京奧運 女子單打 銀牌
  • 2016 里約奧運 女子單打 並列第9名
  • 2012 倫敦奧運 女子單打 16強

戴資穎最後一戰

莊智淵 莊智淵
  • 參賽紀錄｜
  • 2024 巴黎奧運 男子團體 8強
  • 2020 東京奧運 男子單打 16強
  • 2020 東京奧運 男子團體 8強
  • 2016 里約奧運 男子單打 32強
  • 2016 里約奧運 男子團體 16強
  • 2012 倫敦奧運 男子單打 第4名
  • 2008 北京奧運 男子單打 16強
  • 2008 北京奧運 男子團體 第7名
  • 2004 雅典奧運 男子單打 8強
  • 2004 雅典奧運 男子雙打 16強

莊智淵最後一戰

謝淑薇 謝淑薇
  • 參賽紀錄｜
  • 2024 巴黎奧運 女子雙打 8強
  • 2012 倫敦奧運 女子雙打 8強

謝淑薇最後一戰

李洋 李洋
  • 參賽紀錄｜
  • 2024 巴黎奧運 男子雙打 金牌
  • 2020 東京奧運 男子雙打 金牌

李洋最後一戰

  • 攝影：王騰毅、吳家昇
  • 編輯：簡莉庭、林湘芸、林建勳
  • 網頁設計：劉姿嘉
  • 程式設計：楊文婷
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